«-6 по ощущениям»: минувшая ночь была самой холодной в Кузбассе с начала сентября

19 Сент. 06:30 2018-09-19T06:31:02+03:00

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Минувшая ночь стала самой холодной с начала сентября: минимальные отметки достигали -5 градусов.

Минусовые отметки уже были в сентябре в Кузбассе, однако тогда заморозки были лишь в некоторых районах региона, а минувшей ночью осенний холод проник в каждый уголок Кузбасса. Холоднее всего было в Тайге и Яе – там столбики термометров опустились до -5 градусов. В Кемерове термометры показывали -2, а «по ощущению» - как сообщает «Gismeteo» - и вовсе -6. На юге области было намного теплее: здесь уличные термометры показывали около 0 градусов или чуть-чуть прохладнее

Фото: скриншот экрана телефонаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Сейчас мы находимся в антициклоне, и у нас установилось бабье лето, - прокомментировала проявления савой холодной с начала сентября ночи Наталья Полуэктова, официальный представитель Кемеровского гидрометцентра. - Одна из его примет - теплые солнечные дни и холодные ночи, утренние туманы.

Увы, надолго бабье лето не задержится: после самой жаркого дня, пятницы, когда температура воздуха достигнет отметки +25 градусов, придут пасмурные холодные дни. До конца же недели можно наслаждаться ласковыми лучами солнца и буйством осенних красок.