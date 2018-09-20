Под Новокузнецком грузовой поезд сбил медведя

20 Сент. 21:06 2018-09-20T21:06:13+03:00

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Накануне под Новокузнецком, на железнодорожном перегоне Малиновка-Кузедеево случилась трагедия: здесь под колесами грузового поезда погиб медведь.

Как сообщает новостной портал city-n, машинист грузового поезда попросту не заметил дикого зверя, который вышел на железнодорожные пути. В то утро на этом участке железной дороги был густой туман. А медведь, по всей вероятности, переходил железнодорожные пути и, услышав приближение поезда, побежал по рельсам. Увы, убежать от поезда ему не удалось.

Тушу медведя с путей увезли сотрудники охотнадзора для утилизации. Сейчас проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства случившегося.

К слову, это уже далеко не первый случай, когда дикие звери выходят к людям. Так, несколько дней назад медведи в Таштагольском районе вышли к людям и задрали домашний скот, а до этого медведей видели близи автодорог и жилых домов в разных районах Кузбасса.