В Таштагольском районе застрелили медведицу и медвежонка

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-18T11:16:15+03:00

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В последнее время все чаще в социальных сетях появляются сообщения о том, что в том или ином районе Кузбасса видели медведей: косолапые выходят к домам людей, перебегают через дорогу. В одном из последних сообщений и вовсе говорится о том, что в Таштаголе застрелили медведицу и медвежонка.

Очевидцы, разместившие фото в соцсетях, уверяют, что медведи вышли в Таштагол и напали на скот. Увы, иных подробностей очевидцы не сообщают.

С вопросом, действительно ли в Таштаголе застрелили медведицу с медвежонком, мы обратились в департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области. Там факта отстрела медвежьей семьи не подтвердили.

Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дениска Санников

- Действительно, в этом году медведей нередко видят в населенных пунктах: в тайге шишки нет, ягоды мало, вот медведь и ищет еду рядом с человеческим жилищем, - рассказал Павел Степанов, начальник департамента. – В этом году мы выдавали девять разрешений на регулирование численности медведей, в шести случаях «конфликтных» медведей пришлось застрелить, в трех случаях животные ушли и больше не возвращались к населенным пунктам. Ни в одном из этих случаев не было медведицы с медвежонком.

Павел Семенов также отметил, что медведи в этом году действительно нападали на домашний скот, бродили возле населенных пунктов – там, где могли добыть пропитание на свалках. В таких случаях диких зверей сначала пробуют выгнать подальше от населенного пункта, и только если настырный медведь возвращается, за дело берется охотник, имеющий разрешение на отстрел.

- С одной стороны, тайга – это естественное место обитания медведей, и в Таштагольском районе их действительно немало. Но просто так, только за то, что медведь живет в тайге, его никто отстреливать не будет, - заметил Павел Семенов. – А вот если он представляет опасность для жизни человека, тут уж ничего не поделаешь. К счастью, медведи на людей нападают крайне редко.

Кстати, если медведи зачастили и в ваш населенный пункт, об этом можно сообщить в полицию или департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области. А лучшее средство от непрошенных гостей – не оставлять в доступных местах продукты и пищевые отходы, которые могут привлечь хозяев леса.

К слову, это далеко не первый случай, когда дикие звери выходят к людям. Так, весной 2018 года медведь гулял неподалеку от частного сектора Заводского района города Новокузнецка.

На Поднебесных зубьях хозяева тайги регулярно разоряют припасы туристов и не боятся подходить не только к палаткам, но и к приютам. Такая наглость объясняется просто: несколько раз наткнувшись на незакопанные пищевые отходы и попробовав их, медведи начинают целенаправленно искать «городское» пропитание, не опасаясь людей.

Год назад медвежонок, бежавший по автодороге в Прокопьевском районе повеселил и испугал местных жителей. Глядя на сверкающие пятки медвежьего ребенка, прокопчане задались вполне логичным вопросом: если есть медвежонок, значит, где-то рядом должна быть и его не менее смелая мать?

Жители Междуреченска регулярно видят следы хозяина тайги и даже встречают его. Так, несколько лет назад медвежонок повадился заходить на территорию санатория и там лакомиться столовскими отходами из бака. К счастью, привычка питаться за чужой счет вскоре прошла.

А вот жителям Кузедеева несколько лет назад не повезло: ранним утром хозяин тайги вынес дверь в коровник, а когда буренки стали разбегаться, догнал одну из них и уволок в кусты. В первый день мешка не доел добычу, а когда вернулся за припасом на следующий день, его пристрелил охотник.

Приходят медведи и на пасеки кузбассовцев – за медом, и в сады – там они лакомятся сладкими яблочками. В большинстве случаев после таких встреч хозяин тайги возвращается в естественную среду обитания, а жители либо осторожничают, выходя из домов, либо обращаются за помощью к охотникам.