В ДТП на трассе погибла дочь замглавы Новокузнецка
На трассе в лобовом ДТП погибла дочь первого заместителя главы Новокузнецка Евгения Бедарева. 23-летняя девушка находилась за рулем Chevrolet Aveo, когда в него врезалась «Волга».
О гибели дочери Евгения Бедарева «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник . Напомним, что трагедия произошла вечером 21 сентября на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск. 64-летний водитель «Волга» во время обгона врезался в автомобиль Chevrolet Aveo. Водитель отечественного авто и его пассажир погибли, на месте также скончалась 23-летняя девушка, которая управляла Chevrolet. Выжил 33-лений пассажир иномарки, его с травмами госпитализировали.
Прощание с дочерью заместителя мэра Новокузнецка пройдет в воскресенье, 23 сентября.