2018-09-22T10:00:18+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе погибла дочь замглавы Новокузнецка

Иномарку девушки протаранила «Волга»
Кирилл ЧАЩИН
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Фото/: ГУ МВД по Кемеровской областиФото/: ГУ МВД по Кемеровской области
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На трассе в лобовом ДТП погибла дочь первого заместителя главы Новокузнецка Евгения Бедарева. 23-летняя девушка находилась за рулем Chevrolet Aveo, когда в него врезалась «Волга».

О гибели дочери Евгения Бедарева «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник . Напомним, что трагедия произошла вечером 21 сентября на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск. 64-летний водитель «Волга» во время обгона врезался в автомобиль Chevrolet Aveo. Водитель отечественного авто и его пассажир погибли, на месте также скончалась 23-летняя девушка, которая управляла Chevrolet. Выжил 33-лений пассажир иномарки, его с травмами госпитализировали.

Прощание с дочерью заместителя мэра Новокузнецка пройдет в воскресенье, 23 сентября.

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