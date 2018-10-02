2018-10-02T14:58:37+03:00
Общество

В Кемерове восстанавливают работу лифтов в Ленинском районе

Управляющая компания обещает включить все лифты до конца суток
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты восстанавливают работу лифтов в домах жителей Ленинского района. Управляющая компания пообещала справиться до конца суток.

Напомним, ранее жительница улицы Марковцева сообщили в редакцию «Комсомолки» об отключении в ее доме лифта из-за расторжения управляющей компании договора с обслуживающей организацией.

В управляющей компании «Жилищник» сообщили, что в настоящее время четыре бригады работают над восстановлением работы лифтов. В большей части домов лифты уже включили. Работу всех лифтов должны восстановить до конца суток

Директор Центра жилищного просвещения Евгений Каратаев отметил, что жителям нужно обратиться за письменными объяснениями в управляющую компанию, в чем причина того, что в их домах не работают лифты. Собственники вправе требовать объяснений и перерасчета оплаты за обслуживание.

– Кроме того, есть такие рычаги воздействия как Государственная жилищная инспекция. Она должна разобраться, почему лифтовое оборудование отключено и что послужило причиной, объективны ли причины для того, чтобы лифты были отключены. Сама по себе ситуация, когда без каких-либо предупреждений оборудование отключается, и люди находятся без лифтов – вопиющая. В домах могут проживать люди с ограниченными возможностями, – отметил Евгений Каратаев.

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