2018-10-05T11:42:16+03:00
Общество

В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» появится скульптура Святой Варвары

Ее выполнит Даши Намдаков
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Надпись "Кузбасс" обновят к 300-летнему юбилею освоения КузбассаНадпись "Кузбасс" обновят к 300-летнему юбилею освоения КузбассаФото: Ирина АВТУШКО
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В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» установят скульптуру Святой Варвары. Ее разработает Даши Намдаков.

Скульптура покровительницы шахтеров появится на месте поклонного креста на горе рядом с надписью «Кузбасс». Саму надпись также планируют обновить.

– Святая Варвара с надписью «Кузбасс» станут нашей визитной карточкой, – сказал Сергей Цивилев.

Он уточнил, что макет поручили разработать скульптору Даши Намдакову. Уже известно, что скульптура будет высотой порядка 35 метров без постамента. Ее установят к 300-летнему юбилею начала освоения Кузбасса.

Стоит отметить, что памятник великомученице Варваре в Кемерове уже есть. Он был установлен в 2007 году на территории музея-заповедника «Красная горка» в связи с празднованием 100-летнего юбилея Кемеровского рудника.

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