2018-10-05T13:11:29+03:00
Общество

В Кузбассе пройдет конный крестный ход

Об этом рассказал Сергей Цивилев
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: личная страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»Фото: личная страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»
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В Кузбассе пройдет православный конный крестный ход. Об этом на встрече с журналистами рассказал Сергей Цивилев.

По словам губернатора, в скором времени в Кузбассе пройдет конный крестных ход. Сергей Цивилев верхом на лошади вместе с группой православных отправится из Мариинска в Новокузнецк. Туда же поедут наездники из Шерегеша. Конечной точкой маршрута станет Кузнецкая крепость. Глава региона отметил, что планирует привлечь к мероприятию соседние регионы.

Такая идея появилась после общения Сергей Цивилева с руководством конноспортивного клуба «Фелиция», где на выходных пройдет турнир по конкуру и выездке памяти погибшей на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Арины Тесленко. Глава региона отметил благотворное влияние лошадей на здоровье человека, особенно детское.

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