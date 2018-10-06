Видео смертельного ДТП в Прокопьевском районе: погибли три человека
В сети появились видеокадры, зафиксировавшие последствия ДТП в Прокопьевском районе.
На кадрах видео видно, что автомобили, столкнувшиеся лоб в лоб, находятся на обочине. Один из автомобилей – Renault – поврежден настолько, что от него осталась лишь груда метала. Именно в этом автомобиле находились водитель и два пассажира, которые погибли при столкновении. Второй автомобиль, Toyota, выглядит чуть лучше. Мужчина, находившийся в нем, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Видео с места смертельного ДТП в Прокопьевском районе..Видео: prokopievsk.ru
Напомним, ДТП случилось 5 октября около 15:20 неподалеку от села Бурлаки Прокопьевского района.
-По предварительным данным, водитель Renault Symbol, двигаясь в направлении Кемерова, выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал внедорожник, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В автоаварии погибли водитель Renault Symbol и двое его пассажиров. Водитель Toyota Land Cruiser в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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