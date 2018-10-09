2018-10-09T13:54:04+03:00
Происшествия

В Кузбассе медведь напал на быка

Сети появилось видео инцидента
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе на обочине дороги медведь напал на быка. Проезжающий мимо автомобилист сняли происходящее на видео.

Во вторник в новокузнецкой автомобильной группе появилось видео нападения медведя на быка. По словам автора, инцидент произошел по дороге в Кабырзу. На первых кадрах видео видно, что недалеко от проселочной дороги медведь схватил быка за шею. Животное старается развернуться и убежать, однако хищник крепко держит быка за бок и не отпускает. Несколько метров быку удается пробежать к дороге в то время, пока медведь держит его. Уже на дороге на несколько секунд бык освобождается. Однако хищник быстро оббегает жертву и хватает ее за голову. Затем запись обрывается.

Медведь напал на быка в Кузбассе.

Отметим, что этой осенью в Кузбассе было зафиксировано большое количество случаев, когда медведи выходили к населенным пунктам, убивали домашний скот. Несколько медведей были застрелены охотниками.

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