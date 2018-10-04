В Кузбассе медведи выходят к людям за пропитанием

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-04T16:07:11+03:00

Специалисты рассказали, как избежать встречи с медведем и что делать, если она случилась

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Если вы читали русские народные сказки, то знаете, что всем зверям в них дается прозвище, и лишь один в знак уважения удостоен имени и отчества – Милайло Потапыч. Медведя – хозяина сибирской тайги – всегда побаивались и старались лишний раз не тревожить в лесу. Сейчас же косолапые сами стали все чаще выходить к людям.

В 2018 году сообщения о медвежьих следах или даже появлении медведя в населенном пункте появляются с завидной регулярностью. Так, в мае медведь разгуливал в Заводском районе города Новокузнецка. После нескольких его выходов к людям медведи ликвидировали: он представлял опасность. А другой мишка – тоже в мае – поневоле спас двх подростков. Те заблудились в лесу и, испугавшись следов да шорохов, забрались на дерево. Как оказалось, именно в том месте «ловил» телефон, и подростки дозвонились спасателям. В начале сентября один из медведей перебегал дорогу по пешеходному переходу в Таштагольском районе – его сняла камера видеорегистратора, а сам толстопятый убрался восвояси.

В Шушталепе в самом конце сентября медведь повадился ходить на одно подворье: «охотиться» на кур и кроликов. Прогнать дикого зверя не удалось. А незадолго до этого в Таштагольском районе медведь задрал козу – здесь также помогло лишь вмешательство охотников. Летом же пасечники жаловались на то, что медведи разгуливают возле ульев.

Одни кузбассовцы просят прогнать медведей подальше, а вот пасечник из Шартонки "поселил" хозяина тайги на своем участке. Медведь не настоящий, но впечатляет!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сколько их, медведей?

Неужели медведей развелось столько, что они посягают на территорию человека? С этим вопросом мы обратились к начальнику Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области Павлу Степанову. Как оказалось, численность медведей практически не изменилась: по данным на декабрь 2017 года (подсчет ведется раз в год) их было всего 2,9 тысячи. В 2016 году их было чуть больше 3,1 тысячи, а годом раньше – около 2,7 тысячи особей. Так что количество косолапых почти не изменилось, а вот с пропитанием в этом году беда: шишки да ореха почти нет, да и ягоды летом в тайге было мало. Крупные-то медведи всегда найдут пропитание, а более мелких конкурентов просто выгонят со своей территории. Молодняк же в поисках легкой добычи идет к людям. На помойки да на заброшенные участки. Ну согласитесь: для кого еще, как не для косолапого, могут расти одичавшие яблоньки на неогороженном участке?!

- Еще не было ни одного случая, чтобы медведь появился возле населенного пункта, а потом охотники не нашли бы в этом месте останки павшего животного, свалку с пищевыми отходами или заброшенные участки, - отмечает Павел Степанов. – Вот и получается, что люди сами невольно приманивают медведей.

Спасите, помогите!

Увидев медвежьи следы, кузбассовцы тут же сигнализируют об этом. Обычно дикий зверь, испугавшись собак и шумных людей, уходит и больше не возвращается в страшное место. Но если он вновь и вновь выходит к людям, без отстрела не обойтись.

- Нет, конечно, просто так застрелить медведя нельзя, это – браконьерство, - рассказывает начальник департамента по охране объектов животного мира. – За дело берутся охотники, у которых имеется разрешение на спортивно любительскую охоту (проходит с 1 августа по 30 ноября). В крайнем случае, может быть выдано разрешение на регулирование численности.

К слову, с конца мая по 3 октября было выдано 9 таких решений, но лишь в четырех случаях потребовалось вмешательство охотников.

- Медведи выходили к людям и год назад, и десять, и в советские времена, и в XIX веке лезли к людям, и после нас будут шастать, - отмечает Павел Степанов. – В этом году, может быть, на 4-5 случаев выхода медведей к людям больше, чем,скажем, год назад. Это объясняется просто: в тайге неурожай орехов, ягоды немного было, грибов мало. Так что медведи вынуждены искать пропитание вне естественной среды обитания.

Чтобы медведи не заходили на участок, вокруг должен быть хороший забор. Фото: vk.com

КОНКРЕТНО:

Как спастись от медведя

Рассказа Павел Степанов, начальник департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, и о том, как избежать встречи с хозяином тайги, и как действовать, если вы оказались с диким зверем на одной дороге.

- Обязательно огораживайте глухим крепким забором участки, расположенные неподалеку от мест обитания медведей. Медведи в большинстве своем не лазят через заборы.

- Не поворачивайтесь к медведю спиной и не убегайте: это поведение дичи, на которую он охотится. Поднимите руки, громко говорите, стучите, например, кружкой о котелок и уходите с дороги медведя. Не смотрите ему в глаза: это воспринимается как готовность атаковать.

- В лесу держитесь группой. Громкие разговоры, смех, шумные движения обозначат медведю ваше присутствие. Возможно, он будет находиться где-то рядом, наблюдать, но не выйдет. Здоровые медведи на людей не охотятся!

- Медведь может подойти близко, чтобы понять, кто именно перед ним находится. Почуяв человека, медведь уйдет.

- Отогнать медведя можно громкими и резкими звуками, можно воспользоваться едким перечным аэрозоле – не небольшом расстоянии и при отсутствии ветра.

- Убежать от настигающего медведя невозможно, он развивает скорость до 50-60 километров в час. А вот спастись от крупного медведя на дереве можно: взрослый мишка попросту не полезет за вами.

Где живут медведи?

Повстречать медведя, к слову, можно почти на всей территории Кузбасса. Больше всего сигналов о выходе зверя к людям поступает из Таштагольского района, затем идут Новокузнецкий район, Междуреченск и Мыски. Медведь – нередкий гость в Крапивинском, Мариинском, Тисульском и Тяжинском районах.

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