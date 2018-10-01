2018-10-01T12:01:22+03:00
Происшествия

В Кузбассе егеря и полицейские обезвредили медведя

Хозяин тайги повадился разорять подворья в Шушталепе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе егеря и полицейские обезвредили медведя-воришкуВ Кузбассе егеря и полицейские обезвредили медведя-воришкуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Шушталепе дикий медведь вышел к людям и принялся разорять частные подворья. На помощь местным жителям пришли егеря и сотрудники полиции: они обезвредили медведя.

Житель поселка Шушталеп обратился в отдел полиции с жалобой на то, что неизвестный украл с его подворья десяток кроликов. При этом злоумышленник разобрал крышу деревянного домика в загоне. Десять кролей – серьезный ущерб для хозяйства, особенно по осени, так что следственно-оперативная группа вскоре прибыла на место преступления. Осмотрев загон и местность неподалеку от дома потерпевшего, правоохранители обнаружили останки кроликов. А вокруг них – множество медвежьих следов. Уже на следующий день фермер вновь позвонил в полицию – в этот раз косолапый забрался в стайку и съел трех куриц, а потом убежал обратно в лес. Тогда стражи порядка устроили незваному гостю засаду.

Сотрудники полиции и егеря вместе устроили засаду и провели несколько часов в ожидании медведя. В конце концов, косолапый, проголодавшись, вернулся к полюбившемуся ему хозяйству. Однако в этот раз угоститься курочками или кроликами ему не пришлось: егеря обезвредили животное, которое представляло угрозу для жителей Шушталепа.

Напомним, это далеко не первый случай в этом году, когда медведи выходят к людям, разоряют подворья или просто ходят на окраине.

- Их стало так много! Приходят поздно вечером и ночью, ломают все, пугают людей, - сетуют жители Таштаголького района, где недавно застрелили медведя. - А что им делать остается: пришли мы к ним, раскопали все в округе, а им куда идти!? Вот и выходят теперь к нам!

Напомним, что в сентябре в Калтане охотники также застрелили медведя, который лазал по чужим огородам. Кроме того, на днях один из медведей вышел к железной дороге и попал под поезд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальником управления кадров администрации Кузбасса стала Инна Алферова
В Кемерове назначили врио ректора сельхозинститута
В Белове из пожара в многоэтажке спасли мужчину и двух женщин
Ревнивый кузбассовец забил возлюбленную до смерти
В Кемерове дорожники завершают капремонт улицы Островского
В Новокузнецке закроют одну из больниц: проверка слуха
В Кузбассе транспортная компания скрыла от государства 11 миллионов налогов
Житель Кузбасса застрелил знакомого на охоте
В Кемерове за нетрезвую езду привлекли 44 мотоциклиста
Житель Кузбасса избил коллегу топором за критику
На новокузнецкого подростка завели дело за мем на фильм «Бункер»
Стали известны подробности пожара в Анжеро-Судженске, где погибли три маленьких девочки
В Кемерове за неделю обновили более 1800 квадратов разметки на пешеходных переходах
Корпоративный фильм СУЭК получил золотого дельфина каннского фестиваля
Кемеровский пенсионер попал в неловкую ситуацию и вызвал спасателей
22 спасателя тушили пожар в жилой десятиэтажке в Кемерове
В Кузбассе водитель легковушки погиб после столкновения с прицепом
На Советском проспекте в Кемерове восстановили движение троллейбусов
В Кемерове ищут пропавшую без вести пенсионерку
В Кемерове загорелась частная баня
Уроженец Кузбасса стал врио губернатора Астраханской области
Жителей Кузбасса предупреждают о высокой пожароопасности в регионе