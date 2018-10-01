В Кузбассе егеря и полицейские обезвредили медведя

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-01T12:01:22+03:00

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В Шушталепе дикий медведь вышел к людям и принялся разорять частные подворья. На помощь местным жителям пришли егеря и сотрудники полиции: они обезвредили медведя.

Житель поселка Шушталеп обратился в отдел полиции с жалобой на то, что неизвестный украл с его подворья десяток кроликов. При этом злоумышленник разобрал крышу деревянного домика в загоне. Десять кролей – серьезный ущерб для хозяйства, особенно по осени, так что следственно-оперативная группа вскоре прибыла на место преступления. Осмотрев загон и местность неподалеку от дома потерпевшего, правоохранители обнаружили останки кроликов. А вокруг них – множество медвежьих следов. Уже на следующий день фермер вновь позвонил в полицию – в этот раз косолапый забрался в стайку и съел трех куриц, а потом убежал обратно в лес. Тогда стражи порядка устроили незваному гостю засаду.

Сотрудники полиции и егеря вместе устроили засаду и провели несколько часов в ожидании медведя. В конце концов, косолапый, проголодавшись, вернулся к полюбившемуся ему хозяйству. Однако в этот раз угоститься курочками или кроликами ему не пришлось: егеря обезвредили животное, которое представляло угрозу для жителей Шушталепа.

Напомним, это далеко не первый случай в этом году, когда медведи выходят к людям, разоряют подворья или просто ходят на окраине.

- Их стало так много! Приходят поздно вечером и ночью, ломают все, пугают людей, - сетуют жители Таштаголького района, где недавно застрелили медведя. - А что им делать остается: пришли мы к ним, раскопали все в округе, а им куда идти!? Вот и выходят теперь к нам!

Напомним, что в сентябре в Калтане охотники также застрелили медведя, который лазал по чужим огородам. Кроме того, на днях один из медведей вышел к железной дороге и попал под поезд.