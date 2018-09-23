Жители Кузбасса в огороде убили медведя

23 Сент. 05:21 2018-09-23T05:24:53+03:00

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Под Калтаном кузбассовцы застрелили медведя, который залез в огород. Хищнику было около шести лет.

Как сообщают пользователи соцсети, инцидент произошел в пятницу около 20.00. Медведь залез в огород в садовом товариществе «Автомобилист» неподалеку от Калтана. Там его заметили местные жители. Зверя застрелили. По мнению кузбассовцев, ему было около шести лет. Местные жители предполагают, что медведи начали выходить к людям из-за плохого урожая кедрового ореха. Другие говорят о последствиях работы угольных разрезов.

Напомним, что недавно в Таштагольском районе охотники убили медведицу и медвежонка, которые напали на домашний скот. Кроме того, на днях один из медведей вышел к железной дороге и попал под поезд.