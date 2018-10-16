2018-10-16T10:15:58+03:00
Общество

В кемеровской «Центральной стройбазе» прошли обыски из-за «Зимней вишни»

Налоговая служба произвела в офисе выемку документов
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Архив "КП"Архив "КП"
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В кемеровском офисе «Центральной стройбазы» прошли обыски и выемка документов. Источник «Комсомольской правды» пояснил, что данные события могут быть связаны с расследованием уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

В прошлый четверг, 11 октября, силовые структуры на несколько часов заблокировали работу офиса компании «Центральная стройбаза», расположенного на улице Красноармейская, 59. Они оказывали силовое прикрытие налоговой службе, которая осуществляла выемку документов.

Как пояснил изданию собственный источник, спецоперация могла быть связана с расследованием уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела стали 12 человек.

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