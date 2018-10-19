В Кузбассе раскрыли картельный сговор по закупке медикаментов

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-19T14:28:00+03:00

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В Кемеровской области раскрыли картельный сговор пяти поставщиков медикаментов. Общий доход его участников в результате победы на торгах составил более 50 миллионов рублей.

Кемеровское УФАС признало факт картельного сговора пяти поставщиков медикаментов. В него входили три кемеровские и две новосибирские компании, которые заключили устное соглашение о поддержании цен на торгах для нужд медучреждений Кузбасса. Соглашение действовало с 2014 по 2017 годы – за это время состоялось порядка 100 подобных электронных аукционов.

- Нарушители использовали определенную модель поведения, которая свидетельствует об отсутствии фактической конкурентной борьбы и о поддержании цены на торгах. При этом заявки на участие и ценовые предложения общества подавали с одних IP-адресов, - сообщили в УФАС Кемеровской области.

Кроме того, управление установило, что три из пяти компаний входят в группу лиц, подконтрольную членам одной семьи. А деятельность картелей, как известно, запрещена законодательством России и, по сути, является видом незаконной предпринимательской деятельности. По оценке комиссии, общий доход участников картельного сговора в результате победы на торгах и заключения государственных контрактов составил более 50 миллионов рублей.

Ранее, как писала «Комсомольская правда», заместитель губернатора Елена Малышева заявила о том, что в регионе сложилась неприемлемая ситуация с закупкой лекарственных средств для больниц. Их закупали втридорога.