2018-10-23T05:40:53+03:00
Общество

В Кемерове закрыли «Пиццу Синицу» из-за тараканов и мух

Работа предприятия остановлена на 15 суток
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кемерове закрыли службу доставки «Пицца Синица» из-за тараканов и мух на предприятии. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения.

После получения жалобы Роспотребнадзор организовал проверку предприятия общепита «Пицца Синица», расположенного на улице Волгоградская, 23. Специалисты выявили грубые нарушения. На предприятии не были организованы регулярные мероприятия по дезинсекции, с тараканами боролись своими силами. Помещения предприятия не убирались. Кроме того, повар работал без медицинской книжки и медосмотра.

«Также, на осветительных приборах и оборудовании были обнаружены мелкие черные точки - следы жизнедеятельности членистоногих, в пустых емкостях, которые не эксплуатируются, обнаружены павшие тараканы, мухи. В цехах по изготовлению пиццы и разделке продукции, также обнаружены павшие и живые особи рыжих тараканов, во всех помещениях предприятия общественного питания обнаружены мухи летной формы», – сообщили в надзорном ведомстве.

На предприятие был составлен административный протокол. На суде фирма представила документы об заключении необходимых договоров, об генеральной уборке, увольнении повара. Однако факт отсутствия тараканов подтвердить было нечем. Суд приостановил работу «Пиццы Синицы» на 15 суток.

Напомним, что в конце августа специалисты проверили работу кемеровских служб доставки суши. Почти на всех предприятия были найдены нарушения.

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