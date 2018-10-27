2018-10-27T05:12:27+03:00
Общество

Главой Топкинского района назначен экс-глава Яшкинского района

Чиновник за сутки дважды сменил должность
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
Изменить размер текста:

Сергей Фролов, до недавнего времени руководивший Яшкинским районом, назначен сначала заместителем, а потом и главой Топкинского района.

Экс-глава Яшкинского района Сергей Фролов с 25 октября был принят на должность первого заместителя главы Топкинского района. Однако в новой должности чиновник пробыл недолго. Уже 26 октября состоялась внеочередная XXI сессия Совета народных депутатов Топкинского муниципального района, на которой присутствовали ководители сельских и городского поселений, организаций и учреждений, представители общественных организаций, правоохранительных органов, администрации Кемеровской области, жители территории. Во время ее работы депутаты депутатам предстояло рассмотреть заявление главы Топкинского района Азата Абдуллина. Чиновник подал заявление об отставке по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Топкинского муниципального района с 26 октября назначен Фролов.

К слову, исполнять обязанности главы Яшкинского района будет Татьяна Липовская, до этого бывшая замом Фролова по внутренней политике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кемерова украл у бывшей любовницы сапоги и шубу
На проспекте Ленинградском в Кемерове установили семь новых светофоров
Кемеровчан напугали кружившие над городом вертолеты
Кемеровчанин отдал 72 тысячи рублей за несуществующую икру
В Новокузнецке уходивший от погони водитель протаранил УАЗ
Новокузнечанам расскажут, как бороться с инсультом
Сергей Цивилев поздравил мусульман Кузбасса с 10-летием мечети Мунира
Акция «Добро в село» пройдет в Кемеровском районе
Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей, выживших в ДТП с КамАЗом
Не доставайся никому: кузбассовец не смог угнать машину и сжег ее
Система ОМС в Кузбассе: 25 лет на страже здоровья
Новокузнечанка отдала 1,2 миллиона рублей мошеннице с металлическим зубом
В Белове после ремонта торжественно открыли улицу Пролетарскую
Камазист оставил сиротами двух маленьких детей из Кузбасса
В Кемерове прошли похороны умершего в ресторане студента Дмитрия Шабана
В Кузбассе хотят объединить вузы
Житель Кузбасса выпал с третьего этажа психинтерната
Первым заместителем губернатора Кузбасса стал Вячеслав Телегин
Очевидцы сняли на видео смертельное ДТП с иномаркой и «ГАЗелью» в Кузбассе
В Кемерове оцепили трамвай из-за подозрительного предмета
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного оставили под арестом до 25 декабря
В Кузбассе создадут научно-образовательный центр
Актер из Кемерова Евгений Гришковец снялся в сериале про женщин
Новокузнечанин торговал на рынке удочками и боеприпасами
Закупкой оборудования и лекарств в Кузбассе займется специальное агентство
Кемеровчанин приучал 14-летнего сына принимать наркотики
В Кузбассе владельца киоска оштрафовали на 200 тысяч