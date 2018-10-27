Главой Топкинского района назначен экс-глава Яшкинского района

СЕГОДНЯ 05:11 2018-10-27T05:12:27+03:00

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Сергей Фролов, до недавнего времени руководивший Яшкинским районом, назначен сначала заместителем, а потом и главой Топкинского района.

Экс-глава Яшкинского района Сергей Фролов с 25 октября был принят на должность первого заместителя главы Топкинского района. Однако в новой должности чиновник пробыл недолго. Уже 26 октября состоялась внеочередная XXI сессия Совета народных депутатов Топкинского муниципального района, на которой присутствовали ководители сельских и городского поселений, организаций и учреждений, представители общественных организаций, правоохранительных органов, администрации Кемеровской области, жители территории. Во время ее работы депутаты депутатам предстояло рассмотреть заявление главы Топкинского района Азата Абдуллина. Чиновник подал заявление об отставке по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главы Топкинского муниципального района с 26 октября назначен Фролов.

К слову, исполнять обязанности главы Яшкинского района будет Татьяна Липовская, до этого бывшая замом Фролова по внутренней политике.