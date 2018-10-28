2018-10-28T15:24:08+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном ветре

Порывы могут достигать 28 метров в секунду
Кирилл ЧАЩИН
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МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном порывистом ветре. Ураганный ветер ожидается ночью и утром в понедельник.

«Ночью и в первой половине дня 29 октября по Кемеровской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра до 20 метров в секунду, порывы до 28 метров в секунду», – сообщает МЧС через СМС-рассылку.

Напомним, что сильный ветер в понедельник также прогнозировали синоптики Кемеровского гидрометцентра. В Кемерове порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

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