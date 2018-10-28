МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном ветре
Порывы могут достигать 28 метров в секунду
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МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сильном порывистом ветре. Ураганный ветер ожидается ночью и утром в понедельник.
«Ночью и в первой половине дня 29 октября по Кемеровской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра до 20 метров в секунду, порывы до 28 метров в секунду», – сообщает МЧС через СМС-рассылку.
Напомним, что сильный ветер в понедельник также прогнозировали синоптики Кемеровского гидрометцентра. В Кемерове порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.