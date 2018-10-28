2018-10-28T23:15:38+03:00
Происшествия

В Новокузнецке горят поля вдоль автодороги на Ильинку

Очевидцы сняли на видео пожар вдоль автодороги [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В Новокузнецке поздно вечером между Новоильинским и Центральным районами в полях начался пожар. По сообщениям очевидцев, движение на автодороге перекрыто.

«Огонь до неба», «как на войне» - такими эпитетами сопровождают очевидцы пожар, который начался вечером вдоль Ильинской трассы. Несколько видеосъемок пожара очевидцы выложили в социальных сетях. На кадрах не только видно зарево огня, но и слышен шум ветра. Люди, оказавшиеся вечером на автодороге, отмечают, что на место пожара направлялись машины спасателей, при этом движение по автодороге было затруднено.

Пожар в полях на Ильинской трассе.Видео: Instagram, Инна Соколова

Масштаб пожара и его причины уточняются.

Напомним, накануне сотрудники МЧС и гидрометцентра предупредили кузбассовцев об усилении ветра до 15-20 метров в секунду, и местами при порывах и до 25-28 метров в секунду. При этом в регионе ожидается пожароопасность второго, а местами и третьего класса.

Горят поля в Новокузнецке между Ильинкой и городом..Видео: Instagram, novostinvkz

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