В Новокузнецке горят поля вдоль автодороги на Ильинку

28 Окт. 23:11 2018-10-28T23:15:38+03:00

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В Новокузнецке поздно вечером между Новоильинским и Центральным районами в полях начался пожар. По сообщениям очевидцев, движение на автодороге перекрыто.

«Огонь до неба», «как на войне» - такими эпитетами сопровождают очевидцы пожар, который начался вечером вдоль Ильинской трассы. Несколько видеосъемок пожара очевидцы выложили в социальных сетях. На кадрах не только видно зарево огня, но и слышен шум ветра. Люди, оказавшиеся вечером на автодороге, отмечают, что на место пожара направлялись машины спасателей, при этом движение по автодороге было затруднено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675337" frameborder="0"></iframe> Пожар в полях на Ильинской трассе.Видео: Instagram, Инна Соколова

Масштаб пожара и его причины уточняются.

Напомним, накануне сотрудники МЧС и гидрометцентра предупредили кузбассовцев об усилении ветра до 15-20 метров в секунду, и местами при порывах и до 25-28 метров в секунду. При этом в регионе ожидается пожароопасность второго, а местами и третьего класса.