В Новокузнецке горят поля вдоль автодороги на Ильинку
В Новокузнецке поздно вечером между Новоильинским и Центральным районами в полях начался пожар. По сообщениям очевидцев, движение на автодороге перекрыто.
«Огонь до неба», «как на войне» - такими эпитетами сопровождают очевидцы пожар, который начался вечером вдоль Ильинской трассы. Несколько видеосъемок пожара очевидцы выложили в социальных сетях. На кадрах не только видно зарево огня, но и слышен шум ветра. Люди, оказавшиеся вечером на автодороге, отмечают, что на место пожара направлялись машины спасателей, при этом движение по автодороге было затруднено.
Пожар в полях на Ильинской трассе.Видео: Instagram, Инна Соколова
Масштаб пожара и его причины уточняются.
Напомним, накануне сотрудники МЧС и гидрометцентра предупредили кузбассовцев об усилении ветра до 15-20 метров в секунду, и местами при порывах и до 25-28 метров в секунду. При этом в регионе ожидается пожароопасность второго, а местами и третьего класса.
Горят поля в Новокузнецке между Ильинкой и городом..Видео: Instagram, novostinvkz