Синоптики назвали причину ночного урагана в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:11 2018-10-29T06:11:58+03:00

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Синоптики рассказали о причинах ураганного ветра, который в ночь на понедельник хозяйничал на территории Кемеровской области. Больше всего стихия разгулялась на севере региона.

Ураганный ветер пришел в Кузбасс вместе с Южным циклоном, который сформировался в воскресенье. До этого наша область находилась под влиянием антициклона, поэтому на выходных погода была солнечной и теплой.

- Самые сильные порывы ветра достигали 29 метров в секунду в поселке Тайга. В Кемерове было до 25 метров в секунду, в Яе и Топках - 26 метров в секунду. То есть стихия больше всего затронула север и центральная часть области. Юг не так сильно пострадал, по югу было от 20 до 24 метров в секунду, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Собеседница издания добавила, что ночной ветер в регион принес первый холодный фронт. В понедельник утром ожидается прохождение вторичного. До обеда в регионе будет сохраняться штормовое предупреждение.