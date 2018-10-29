Ураганный ветер в Кемерове срывал крыши и валил бетонные плиты

СЕГОДНЯ 05:05 2018-10-29T05:17:26+03:00

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Ночью в Кемерове ураганный ветер свалили на автомобиль бетонную плиту. Из-за сильных порывов с домов посрывало крыши.

На улице Мичурина со здание бывшего ботанического сада ночью сорвало часть крыши. Также железный лист упал во дворе дома на улице Демьяна Бедного. Во многих домах старой застройки осыпала штукатурка. На проспекте Ленина ветер сломал ветки у деревьев. Кроме того, у кинотеатра «Космос» из-за сильных порывав оказалась повалены урны.

От порывов попадали урны

Пользователи соцсети выложили фотографию последствий урагана на ФПК. Там на иномарку упала бетонная плита ограждения.

Напомним, накануне синоптики и МЧС сообщали о усилении ветра с порывами до 23-28 метров в секунду. Из-за сильного ветра в ночью в Кузбассе разгорелись пожары.