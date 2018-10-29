2018-10-29T05:17:26+03:00
Общество

Ураганный ветер в Кемерове срывал крыши и валил бетонные плиты

Появились фотографии разгула стихии
Кирилл ЧАЩИН
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Упавшая крыша на улице МичуринаУпавшая крыша на улице МичуринаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Ночью в Кемерове ураганный ветер свалили на автомобиль бетонную плиту. Из-за сильных порывов с домов посрывало крыши.

На улице Мичурина со здание бывшего ботанического сада ночью сорвало часть крыши. Также железный лист упал во дворе дома на улице Демьяна Бедного. Во многих домах старой застройки осыпала штукатурка. На проспекте Ленина ветер сломал ветки у деревьев. Кроме того, у кинотеатра «Космос» из-за сильных порывав оказалась повалены урны.

От порывов попадали урны

От порывов попадали урны

Пользователи соцсети выложили фотографию последствий урагана на ФПК. Там на иномарку упала бетонная плита ограждения.

Напомним, накануне синоптики и МЧС сообщали о усилении ветра с порывами до 23-28 метров в секунду. Из-за сильного ветра в ночью в Кузбассе разгорелись пожары.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

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