Погиб под грудой кирпичей: по факту гибели ребенка в Кузбассе заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:08 2018-10-30T08:08:52+03:00

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика. Ребенок погиб под грудой кирпичей в заброшенном доме.

Трагедия случилась 29 октября в городе Киселевске. Здесь два ребенка во время прогулки собрались построить шалаш, а стройматериалы для этого решили взять на территории заброшенного участка. Здесь, на участке, находится старый дом с кирпичной печью.

- Один из мальчиков начал бить обухом топора по кирпичной трубе, отчего она сломалась, и кирпичи обрушились вниз, - рассказали подробности ЧП в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. – Семилетнего мальчика придавило кирпичами. Второй ребенок сразу же стал разбирать завал и освободил голову другу. Но тот уже не подавал признаков жизни.

Мальчишка тут же побежал за помощью к взрослым и рассказал, что произошло в старом доме. Родители вызвали карету скорой помощи, однако врачам пришлось лишь констатировать смерть ребенка.

Сейчас идет расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Следователями предстоит установить все детали случившегося, а также установить собственника заброшенного дома и выяснить, состоял ли он на учете как ветхое жилье.