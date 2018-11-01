Полицейские нашли детей, которые поджигали себя в Новокузнецке
Сотрудники полиции установили личности школьников, которые несколько дней назад поджигали друг друга в одном из дворов Новокузнецка.
Видео, которое на днях выложили в сеть очевидцы, заинтересовали инспекторов по делам несовершеннолетних, и они выяснили адрес дома, во дворе которого проходили опасные игры. Героями видеоролика, на кадрах которого подростки поджигали себе ноги, а потом тушили, оказались жители Куйбышевского района, учащиеся 6-7 классов.
Подростки поджигают друг друга в Новокузнцке.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"
- Школьники рассказали сотрудникам полиции, что развлекались, поджигая на себе верхнюю одежду, не задумывались о последствиях, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Но на этом общение полиции и школьников не закончилось. В ближайшее время инспекторы по делам несовершеннолетних во всех образовательных учреждениях проведут занятия, на которых еще раз сделают акцент на последствиях таких опасных развлечений.