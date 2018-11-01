Полицейские нашли детей, которые поджигали себя в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-01T07:19:04+03:00

Стражи порядка объяснили детям, почему нельзя этого делать

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции установили личности школьников, которые несколько дней назад поджигали друг друга в одном из дворов Новокузнецка.

Видео, которое на днях выложили в сеть очевидцы, заинтересовали инспекторов по делам несовершеннолетних, и они выяснили адрес дома, во дворе которого проходили опасные игры. Героями видеоролика, на кадрах которого подростки поджигали себе ноги, а потом тушили, оказались жители Куйбышевского района, учащиеся 6-7 классов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675455" frameborder="0"></iframe> Подростки поджигают друг друга в Новокузнцке.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"

- Школьники рассказали сотрудникам полиции, что развлекались, поджигая на себе верхнюю одежду, не задумывались о последствиях, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Но на этом общение полиции и школьников не закончилось. В ближайшее время инспекторы по делам несовершеннолетних во всех образовательных учреждениях проведут занятия, на которых еще раз сделают акцент на последствиях таких опасных развлечений.