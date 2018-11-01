2018-11-01T08:00:06+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали о причинах крупного пожара в Кедровке

В результате огнем был уничтожен дом, гараж и два автомобиля
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Дарья Кашина "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: Дарья Кашина "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В МЧС Кузбасса подробности пожара в жилом районе Кедровка, который произошел вечером 31 октября. В результате происшествия семья осталась без дома, гаража и двух автомобилей.

Сигнал о пожаре в жилом рубленом доме на улице Новостроевской поступил в оперативные службы в 20.26.

- На момент прибытия первого подразделения горели дом, гараж и два автомобиля ВАЗ-2115 и ВАЗ-21043 открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи по всей площади. Также сгорела и обрушилась обрешетка крыши гаража, обгорели стены гаража внутри и снаружи по всей площади, обгорели салоны и моторные отсеки двух автомобилей, - рассказали подробности в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве сообщили, что предварительной причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Пожарные боролись с огнем более двух часов. В результате ликвидировать ЧП удалось в 22.37 силами 28 сотрудников МЧС.

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