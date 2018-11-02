2018-11-02T04:39:25+03:00
Общество

В Кузбассе экс-фигуранту дела о банде «Ильинские» выплатят 1 миллион рублей

Суд оправдал мужчину и назначил компенсацию
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей ФОКИН
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Из казны России будет выплачен 1 миллион рублей бывшему обвиняемому по делу о бандитизме ОПГ «Ильинские». Суд назначил компенсацию за длительное нахождение под стражей.

Как сообщил в пресс-службе Заводского районного суда Новокузнецка, в 2014 году Кемеровский областной суд исключил «Грабеж» из обвинения фигуранту дела, а по статье «Бандитизм» он был оправдан. После почти четырех лет нахождения под стражей мужчины был освобожден в зале суда.

«В результате незаконного привлечения истца к уголовной ответственности… и не законного применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, ему причинены нравственные страдания, поскольку он переживал, испытывал чувство унижения и стыда по поводу того, что подвергся уголовному преследованию, был лишен надлежащего медицинского обслуживания, питания, общения с родственниками», – сообщили в суде.

25 октября 2018 года суд взыскал с Министерства Финансов за счет российской казны в пользу бывшего фигуранта компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в сумме 1 миллиона рублей, а также судебные расходы в сумме 10 000 рублей.

Напомним, что восемь человек из группировки «Ильинские» в конце 2010 совершили нападение на семью фермеров. В 2011 году подозреваемых задержали. В итоге суд отправил за решетку четырех членов группировки.

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