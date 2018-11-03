За сутки в Кемерове выпала десятидневная норма осадков

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-03T10:04:43+03:00

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В Кемерове из-за сильных снегопадов за сутки выпала десятидневная норма осадков. Высота снежного покрова выросла на 18 сантиметров.

– За ночь выпало 7,5 миллиметра осадков. Утром еще были сильные осадки, и они продолжаются. Вчера в Кемерове высота снежного покрова составляла 3 сантиметра, сегодня она выросла до 21 сантиметра, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Ноябрь восполняет недостаток сентябрьской влаги. Потому что в сентябре и октябре был недостаток. Этот снег хорошо прикрыл все огороды. Это покрывало в самый раз для перезимовки, хотя и доставляет неприятности дорожникам.

Напомним, что из-за сильных снегопадов работа дорожной техники была переведена в круглосуточный режим.