2018-11-05T09:17:39+03:00
Общество

В Кемерове закрытая «Пицца Синица» сменила название

Под новым брендом служба доставки работает с 5 ноября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кемерове закрытая из-за тараканов и мух служба доставки «Пицца Синица» открылась под новым названием. Переименованная в «Пиццу Бобра» служба работает с 5 ноября.

О смене названия своих покупателей уведомили представители компании. В группе в социальной сети они написали, что пицца теперь «станет еще вкуснее, в меню появится больше новинок и в пицце станет больше добра». Также представители службы доставки объяснили смену названия.

«Управляющая компания долго не давала нам развиваться и открывать доставку в новых городах, а в связи с последними событиями хотела изменить порядок работы. Мы совместно решили, что всем будем комфортнее развиваться самостоятельно», - объявили в компании.

Напомним, службу доставки «Пицца Синица», расположенную на улице Волгоградской, закрыли после жалоб горожан. Специалисты Роспотребнадзора среди прочих нарушений нашли в пустых емкостях в помещении общепита павших тараканов и мух. Кроме того, сотрудники службы доставки работали без медицинских книжек.

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