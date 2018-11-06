Жертвами ночного пожара в Юрге стали шесть детей от двух до 12 лет

СЕГОДНЯ 05:15 2018-11-06T05:15:01+03:00

Всего в пожаре погибли восемь человек

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В кузбасском управлении Следственного комитета сообщили подробности ночного пожара в частном доме в Юрге. В огне погибли восемь человек, шесть из которых – дети.

Около пяти часов утра следственные органы получили сообщение, что после ликвидации пожара в частном доме были обнаружены тела семи человек, пятеро из которых дети в возрасте от двух до 12 лет. Еще двое, 42-летняя женщина и 12-летний мальчик были доставлены в больницу. Позже ребенок скончался.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- В настоящее время устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие, их причина смерти. Также выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах, причина возгорания, обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

На месте работает следственная группа, которую возглавляет исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Кемеровской области Андрей Коновод.

Напомним, пожар в частном доме на улице Тупиковой произошел около четырех утра 6 ноября. На месте работали 19 пожарных и пять единиц техники.