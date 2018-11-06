В Кузбассе в горящем доме погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 04:47 2018-11-06T04:50:13+03:00

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В городе Юрга Кемеровской области в ночь на 6 ноября загорелся частный дом. В огне погибли восемь человек.

– Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), – рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области.

Как сообщил изданию осведомленный источник, пятеро погибших – дети. На месте работают следственные органы.

Предварительно известно, что сигнал о возгорании в частном доме на улице Тупиковая поступил в оперативные службы в 04.20. На месте работали 19 пожарных и пять единиц техники, сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области. Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы.