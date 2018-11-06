Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о пожаре с шестью погибшими детьми

СЕГОДНЯ 06:06 2018-11-06T06:09:23+03:00

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Кузбасская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о пожаре в Юрге, где погибли шесть детей и двое взрослых. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»

Напомним, что рано утром 6 ноября в частном секторе города Юрги произошел пожар. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тела двух взрослых и пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Кроме того, один ребенок был доставлен в больницу, но позже скончался.

– На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности Юргинского межрайонного прокурора Игорь Шурыгин. Дело находится на контроле, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Причины пожара сейчас расследуют следователи Следственного комитета. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».