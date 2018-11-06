Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о пожаре с шестью погибшими детьми
Кузбасская прокуратура взяла на контроль уголовное дело о пожаре в Юрге, где погибли шесть детей и двое взрослых. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Напомним, что рано утром 6 ноября в частном секторе города Юрги произошел пожар. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тела двух взрослых и пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Кроме того, один ребенок был доставлен в больницу, но позже скончался.
– На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности Юргинского межрайонного прокурора Игорь Шурыгин. Дело находится на контроле, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Причины пожара сейчас расследуют следователи Следственного комитета. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».