2018-11-06T10:39:26+03:00
Происшествия

Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей

Следователи выделили три версии
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
В результате пожара в Юрге погибли шесть детей и двое взрослыхВ результате пожара в Юрге погибли шесть детей и двое взрослых
Изменить размер текста:

Следственный комитет озвучил три основные возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей. По делу назначена экспертиза.

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете.

Напомним, что во вторник в Юрге рано утром произошло возгорание в частом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

Видео Следкома с места пожара в Юрге.

По словам соседей, многодетная семья плохо следила за детьми, торговала спиртом и жгла костры. По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Считалась благополучной»: погибшая при пожаре в Кузбассе семья не состояла на учете как трудная
У объединенного ВТБ в Кемеровской области новый руководитель
«Это халтура!» - мэр Кемерова Илья Середюк недоволен уборкой снега в городе
В Кузбассе сбой работы подстанции повлиял на работу двух заводов
Спасатель пострадал при тушении пожара в Кузбассе, в котором погибли 8 человек
За выходные в Кемерове выпало две декадные нормы снега
В Кемерове оставшийся один дома мальчик напугал родителей крепким сном
Заместители губернатора Кузбасса выехали на место пожара в Юргу
В Кемерове в лобовой аварии пострадал трехлетний малыш
Вечерний рейс из Кемерова в Москву не смог вылететь из-за сугробов
Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о пожаре с шестью погибшими детьми
Появилось видео падения иномарки в реку в Новокузнецке
Жертвами ночного пожара в Юрге стали шесть детей от двух до 12 лет
В Кузбассе 6 ноября ожидается ветер до 28 метров в секунду
На кузбасской трассе перевернулся прицеп от грузовика
В Новокузнецке иномарка улетела с моста в реку
В Кемерове пробка в 2,4 километра продержалась больше 11 часов