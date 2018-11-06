Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-06T10:39:26+03:00

В результате пожара в Юрге погибли шесть детей и двое взрослых

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Следственный комитет озвучил три основные возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей. По делу назначена экспертиза.

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете.

Напомним, что во вторник в Юрге рано утром произошло возгорание в частом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676504" frameborder="0"></iframe> Видео Следкома с места пожара в Юрге.

По словам соседей, многодетная семья плохо следила за детьми, торговала спиртом и жгла костры. По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.