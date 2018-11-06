2018-11-06T10:26:10+03:00
Происшествия

«Торговали спиртом и жгли костры»: Соседи рассказали о погибшей при пожаре семье в Кузбассе

Одна из женщин призналась, что боялась погореть из-за горе-соседей [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В пожаре выжила 42-летняя женщина - глава многодетной семьиВ пожаре выжила 42-летняя женщина - глава многодетной семьи
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Соседки рассказали о многодетной семье, которая сгорела во время ночного пожара в Юрге Кемеровской области. По их словам, выжившая женщина торговала спиртным, а на участке часто разжигали костры.

– Хорошо, что я спала. А то бы меня паралич разбил. Я в конце сентября или в начале октября звонила в пожарку, говорю: «Вы приедьте, они же там мальчишку заставили свиньям варить. До трех метров пламя столбом стоит, загорится». «Не имеем права. Они на своем участке, что хотят, то и могут делать», – ответили мне. Сколько они жили, столько я и тряслась, как бы не сгореть. Четыре метра до меня. Я уже психологически была готова, – рассказала «Комсомольской правде» соседка.

Соседи рассказывают о семье, погибшей на пожаре в Кузбассе.

Также женщина отметила, что семья была неблагополучной. Родители частенько ругались на детей матом. А мать – единственная выжившая в страшном пожаре – торговала спиртом.

– Они матерком выгоняли летом на улицу детей. Идите и гуляйте. Ей здесь удобно было торговать спиртом, вот и все, – добавила соседка.

Видео с места пожара в Кузбассе.

Частный дом, в котором спали девять человек, загорелся рано утром 6 ноября. После того, как огонь был потушен, пожарные нашли семь тел. Погибли 30-летний сожитель женщины, арендовавшей дом, ее 72-летняя мать, дети и внуки. Саму 42-летнюю хозяйку увезли в больницу.

Сгоревший дом

Сгоревший дом

Также в медучреждение был доставлен 12-летний мальчик, который позже скончался. Всего жертвами пожара стали восемь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Соболезнования родственникам погибшей семьи выразил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сообщил, что на место выехали его заместители, которым поручено разобраться в прчинах трагедии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спасатель пострадал при тушении пожара в Кузбассе, в котором погибли 8 человек

– При проведении разведки в составе звена газодымозащитной службы травмирован сотрудник, командир отделения. Ему была оказана необходимая медицинская служба. От госпитализации он отказался, – рассказала Виктория Олейникова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России Кемеровской области. По словам собеседника редакции, спасатель получил травму бедра. (подробности)

Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей:

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете (подробности)

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