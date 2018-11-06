Заместители губернатора Кузбасса выехали на место пожара в Юргу

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-06T07:25:57+03:00

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Заместители губернатора Кемеровской области выехали в Юргу, где ночью произошел страшный пожар, унесший жизни двух взрослых и шести детей. Также на месте будут работать представители всех социальных служб.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Кузбасс скорбит по погибшим. Поручил выяснить все обстоятельства трагедии. На место выехали мои заместители Вячеслав Телегин, Елена Малышева, Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня», - написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Напомним, пожар в частном доме на улице Тупиковой произошел рано утром 6 ноября. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 04.20. Через час огонь был ликвидирован силами 19 сотрудников МЧС.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела семи человек, пятеро из которых – дети в возрасте от двух лет. Еще одного 12-летнего мальчика доставили в больницу, где он скончался. также в больнице сейчас находится 42-летняя женщина, пострадавшая на пожаре. Возбуждено уголовное дело.