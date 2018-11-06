2018-11-06T07:25:57+03:00
Общество

Заместители губернатора Кузбасса выехали на место пожара в Юргу

Также здесь работают представители всех социальных служб
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместители губернатора Кемеровской области выехали в Юргу, где ночью произошел страшный пожар, унесший жизни двух взрослых и шести детей. Также на месте будут работать представители всех социальных служб.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Кузбасс скорбит по погибшим. Поручил выяснить все обстоятельства трагедии. На место выехали мои заместители Вячеслав Телегин, Елена Малышева, Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня», - написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Напомним, пожар в частном доме на улице Тупиковой произошел рано утром 6 ноября. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 04.20. Через час огонь был ликвидирован силами 19 сотрудников МЧС.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела семи человек, пятеро из которых – дети в возрасте от двух лет. Еще одного 12-летнего мальчика доставили в больницу, где он скончался. также в больнице сейчас находится 42-летняя женщина, пострадавшая на пожаре. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе сбой работы подстанции повлиял на работу двух заводов
Спасатель пострадал при тушении пожара в Кузбассе, в котором погибли 8 человек
За выходные в Кемерове выпало две декадные нормы снега
В Кемерове оставшийся один дома мальчик напугал родителей крепким сном
В Кемерове в лобовой аварии пострадал трехлетний малыш
Вечерний рейс из Кемерова в Москву не смог вылететь из-за сугробов
Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о пожаре с шестью погибшими детьми
Появилось видео падения иномарки в реку в Новокузнецке
Жертвами ночного пожара в Юрге стали шесть детей от двух до 12 лет
В Кузбассе 6 ноября ожидается ветер до 28 метров в секунду
На кузбасской трассе перевернулся прицеп от грузовика
В Новокузнецке иномарка улетела с моста в реку
В Кемерове пробка в 2,4 километра продержалась больше 11 часов