2018-11-06T08:38:21+03:00
Происшествия

Спасатель пострадал при тушении пожара в Кузбассе, в котором погибли 8 человек

Пожарный отказался от госпитализации
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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При тушении пожар в Юрге, где погибли восемь человек, пострадал спасатель. Пожарный отказался от госпитализации.

– При проведении разведки в составе звена газодымозащитной службы травмирован сотрудник, командир отделения. Ему была оказана необходимая медицинская служба. От госпитализации он отказался, – рассказала Виктория Олейникова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России Кемеровской области. По словам собеседника редакции, спасатель получил травму бедра.

Напомним, утром 6 ноября в Юрге произошел в пожар в частном доме. На месте работали 19 спасателей и пять единиц техники. В результате пожаре погибли восемь человек, в том числе шесть детей. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и власти.

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