Появилось видео падения иномарки в реку в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-06T06:06:06+03:00

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Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором запечатлен момент падения иномарки в реку в Новокузнецке. Авария произошла днем 5 ноября в Орджоникидзевском районе.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля пытался припарковаться на мосту, но, судя по всему, не справился с управлением, после чего машина слетела в реку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676470" frameborder="0"></iframe> Иномарка слетела в реку в Новокузнецке.Автор: "ДТП Новокузнецка" / Instagram

Очевидцы сообщили, что в результате происшествия водитель остался жив. О характере полученных им травм не сообщается. Также, по информации свидетелей аварии, мужчины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

У многих пользователей социальных сетей такое неосторожное вождение вызвало возмущение

«Хорошо, что один улетел, обычно у этого мостика дети уток кормят...», - написал один из пользователей.

Машину достали из воды с помощью автокрана. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.