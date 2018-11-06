Появилось видео падения иномарки в реку в Новокузнецке
Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором запечатлен момент падения иномарки в реку в Новокузнецке. Авария произошла днем 5 ноября в Орджоникидзевском районе.
На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля пытался припарковаться на мосту, но, судя по всему, не справился с управлением, после чего машина слетела в реку.
Иномарка слетела в реку в Новокузнецке.Автор: "ДТП Новокузнецка" / Instagram
Очевидцы сообщили, что в результате происшествия водитель остался жив. О характере полученных им травм не сообщается. Также, по информации свидетелей аварии, мужчины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
У многих пользователей социальных сетей такое неосторожное вождение вызвало возмущение
«Хорошо, что один улетел, обычно у этого мостика дети уток кормят...», - написал один из пользователей.
Машину достали из воды с помощью автокрана. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.