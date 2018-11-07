2018-11-07T07:58:19+03:00
Происшествия

В кемеровском суде допрашивают свидетелей по делу «Инской»

На заседании рассмотрят обвинение Калинкина во взятках
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
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В кемеровском суде допрашивают свидетелей по делу «Инской»В кемеровском суде допрашивают свидетелей по делу «Инской»Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Центральном районном суде города Кемерово началось второе заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской».

В уголовном деле – восемь фигурантов, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники. 7 ноября в суде проводятся допросы свидетелей о взятках, которые давал бизнесмен Щукин экс-главе кузбасского следкома Сергею Калинкину. Сам Щукин подтвердил факт передачи Калинкину двух автомобилей BMW X5 в 2012 и 2014 годах. Общая стоимость автомобилей превышает четыре миллиона рублей. В настоящий момент иномарки изъяты.

Напомним, громкое уголовное дело было заведено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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