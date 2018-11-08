2018-11-08T12:35:10+03:00
Общество

В Мариинске отремонтировали крышу педколледжа, сорванную ураганом

Ремонт обошелся в 2,6 миллиона рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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В Мариинске отремонтировали крыжу педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны. Часть крыши здания, где располагается общежитие, была снесена во время урагана 13 октября.

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым, которая состоялась 27 октября, глава Мариинского района заверил, что крышу педколледжа отремонтируют за две недели.

От урагана пострадала часть крыши на 150 квадратных метрах, где живут студенты. Всего общежитие предназначено на 180 мест.

Для усиления конструкции было принято решение отремонтировать всю крышу общежития - это около 700 квадратных метров.

Работы велись без выходных, чтобы успеть до похолодания. В четверг, 8 ноября, Александр Кривцов сообщил, что основные работы по ремонту кровли завершены.

- Мы установили элементы снегозадержания и водосливную систему. Дополнительно утепляем кровлю чердачного перекрытия, - отметил глава района.

Ремонт произведен за счет областного бюджета. Всего было направлено 2,6 миллиона рублей.

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