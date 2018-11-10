Появилось фото кузбасской чупакабры

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-10T09:40:54+03:00

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В социальной сети появились фотографии чупакабры, которая якобы обитала на территории Кемеровской области. Снимки мистического существа в популярном городском паблике выложил один из пользователей Сети.

По его словам, чупакабру поймали собаки в районе села Барачаты Крапивинского района в Кемеровской области.

Фото предоставлено очевидцем

– Три кавказца еле угомонили эту зверюгу, а верить или нет – дело личное, – написал Сергей.

Судя по фотографии, у животного длинный хвост и длинные задние ноги. Они, скорее всего, предназначены для быстрого передвижения. Кроме того, у существа большие острые зубы.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Кемерово», похожее по описанию животное видели в селе Беково Беловского района в Кемеровской области. Об этом говорят местные жители, видевшие мифическое существо. По их словам, чупакабра живет на берегу реки Малый бачат.