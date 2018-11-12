2018-11-12T11:16:27+03:00
Общество

В дома двух тысяч жителей Белогорска вернули тепло

Неполадку на местной котельной полностью устранили
Екатерина БОРМОТОВА
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В Белогорске устранили неполадку на котельнойВ Белогорске устранили неполадку на котельной
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В Белогорске устранили неполадку на котельной, которую обнаружили вечером воскресенья, 11 ноября. В дома более двух тысяч жителей поселка вернули тепло.

- Во время устранения неполадки на конвейере углеподачи работа теплоисточника не прекращалась ни на минуту. Критического понижения температуры в квартирах не было, так как дома не успели остыть. Утром в квартирах жителей уже было плюс 20, - отметили в пресс-службе и.о. первого замгубернатора Вячеслава Телегина.

Котельная, где была обнаружена и устранена неполадка, снабжает теплом 49 двухэтажных и 24 трехэтажных дома, пять пятиэтажек, детский сад, школу и больницу.

Напомним, поломка в котельной произошла вечером воскресенья. На место прибыли областные чиновники и восстановительный отряд ЖКХ. Сейчас он отбыл к месту дислокации.

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