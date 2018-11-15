Одна авиакомпания отказалась летать вечером из Кемерова в Москву

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-15T13:36:02+03:00

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Авиакомпания «Икар» отменила вечерние рейсы из Кемерова в Москву. Перевозчик выполнял полеты в 21.35 по четвергам, субботам и воскресеньям.

– Сейчас идут отмены, но с 25 декабря вечерний рейс возобновят. Однако точно это будет известно ближе к декабрю, – сообщили «Комсомольской правде» в справочной международного аэропорта имени Алексея Леонова.

Собеседница издания не смогла пояснить причину данного решения авиакомпании. Перевозчик выполнял вечернюю программу из Кемерова до Москвы три раза в неделю с временем вылета 21.35. Полеты начались с 28 октября.

Теперь до Москвы вечером можно будет улететь только авиакомпанией «Аэрофлот». Рейсы осуществляются ежедневно в 20.55. В справочной также уточнили, что «Аэрофлот» будет выполнять вечерние рейсы Кемерово – Москва до 9 декабря.