Кемеровчан встревожили пожарные машины возле цирка

СЕГОДНЯ 06:41 2018-11-16T06:50:26+03:00

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Утром в пятницу, 16 ноября, кемеровчане увидели, что возле городского цирка стоят автомобили пожарной охраны. Опасаясь того, что в здании, где находятся экзотические животные, случился пожар, горожане тут же стали обсуждать чрезвычайное происшествие.

Впрочем, поводов для беспокойства нет: спасатели оказались самыми настоящими, а вот пожар – нет.

- Сейчас в цирке проходят обычные учения, - успокоили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Кемеровский гарнизон - 11 единиц техники и 44 человека - отрабатывают эвакуацию посетителей цирка при возможной чрезвычайной ситуации.

Напомним, несколько дней назад горожане, встревоженные идущим из-под крыши цирка дымом, вызвали пожарную охрану. В тот раз поводов для беспокойства также не было: из-под крыши шел не дым, а водяной пар. Как раз сейчас в городе идут гастроли цирка на воде. При проветривании во время морозов пар особенно заметен, и отличить его от дыма сложно.