2018-11-16T06:50:26+03:00
Общество

Кемеровчан встревожили пожарные машины возле цирка

Фотографиями с места ЧП горожане делятся в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: Lora MarutsakФото: Lora Marutsak
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 16 ноября, кемеровчане увидели, что возле городского цирка стоят автомобили пожарной охраны. Опасаясь того, что в здании, где находятся экзотические животные, случился пожар, горожане тут же стали обсуждать чрезвычайное происшествие.

Впрочем, поводов для беспокойства нет: спасатели оказались самыми настоящими, а вот пожар – нет.

- Сейчас в цирке проходят обычные учения, - успокоили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Кемеровский гарнизон - 11 единиц техники и 44 человека - отрабатывают эвакуацию посетителей цирка при возможной чрезвычайной ситуации.

Напомним, несколько дней назад горожане, встревоженные идущим из-под крыши цирка дымом, вызвали пожарную охрану. В тот раз поводов для беспокойства также не было: из-под крыши шел не дым, а водяной пар. Как раз сейчас в городе идут гастроли цирка на воде. При проветривании во время морозов пар особенно заметен, и отличить его от дыма сложно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Накурили: из-за жалоб на дым в Новокузнецке закрыли кальянную
К новокузнецкой больнице №1 присоединят еще три медучреждения
Стало известно, когда кузбасский парламент рассмотрит «антипивной» закон
В Кузбассе осудили преступника с оттопыренными ушами
Пропавшего без вести новокузнечанина нашли в сугробе
В Новокузнецке обнаружили склад с опасными химикатами: проверка слуха
При губернаторе Кузбасса появится Совет по образованию
Неожиданно свободно: на кемеровских улицах нет пробок
В Кузбассе планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
Одна авиакомпания отказалась летать вечером из Кемерова в Москву
От похолодания к потеплению: в выходные в Кузбассе будет переменчивая погода
В Междуреченске детскую площадку разобрали через час после установки
Кемерово и Новокузнецк вошли в пятерку городов с лучшими дорогами