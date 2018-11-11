Кемеровчане напуганы «пожаром» в цирке

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-11T06:51:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове вечером 10 ноября случилось почти чрезвычайное происшествие. Горожане, заметили клубы дыма, поднимающиеся над крышей цирка, и вызвали пожарную охрану.

- Подразделение пожарной охраны действительно выезжало на место, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Однако при проверке сообщение о возгорании не подтвердилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677230" frameborder="0"></iframe> "Пожар" в Кемеровской цирке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Что же за «дым» шел из-под крыши цирка и так напугал горожан? В Кемеровском цирке объяснили, что кемеровчане приняли за дым обычный пар. Сейчас в городе проходят гастроли цирка на воде, и избыток влаги выходит через специальные отверстия в куполе цирка.

- На улице холодно, поэтому пар особенно заметен, - отметили в администрации цирка. – Этот пар легко спутать с дымом.

Напомним, в Кузбасс пришли сильные морозы, которые и стали причиной образования странного «дыма» над цирком. Так, минувшей ночью температура воздуха местами опустилась до -32 градусов.