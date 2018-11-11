Кемеровчане напуганы «пожаром» в цирке
В Кемерове вечером 10 ноября случилось почти чрезвычайное происшествие. Горожане, заметили клубы дыма, поднимающиеся над крышей цирка, и вызвали пожарную охрану.
- Подразделение пожарной охраны действительно выезжало на место, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Однако при проверке сообщение о возгорании не подтвердилось.
"Пожар" в Кемеровской цирке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Что же за «дым» шел из-под крыши цирка и так напугал горожан? В Кемеровском цирке объяснили, что кемеровчане приняли за дым обычный пар. Сейчас в городе проходят гастроли цирка на воде, и избыток влаги выходит через специальные отверстия в куполе цирка.
- На улице холодно, поэтому пар особенно заметен, - отметили в администрации цирка. – Этот пар легко спутать с дымом.
Напомним, в Кузбасс пришли сильные морозы, которые и стали причиной образования странного «дыма» над цирком. Так, минувшей ночью температура воздуха местами опустилась до -32 градусов.