Слишком дорого: власти Кузбасса отказались от строительства аэропорта в Таштагольском районе

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-16T09:43:33+03:00

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Аэропорта в Таштагольком районе не будет: власти Кемеровской области решили отказаться от идеи его строительства.

На прошедшем 16 ноября в Кемерове бизнес-завтраке с представителями ресторанного бизнеса и отелей Сергей Цивилев среди прочих вопросов обсудил идею строительства аэропорта в Таштагольском районе. Увы, от решения сделать Таштагол доступным для авиа сообщения приходится отказываться.

- Аэропорт нам не построить в Шерегеше, несмотря на то, что уже выполнили проектные работы, нашли площадку. Он получился, во-первых, очень дорогой, а во-вторых, имеет ограничения из-за гор по времени приема и будет дорогим по обслуживанию, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, буквально три месяца назад было решено провести реконструкцию таштагольского аэродрома, чтобы туристам было проще добираться в Шерегеш. По мнению гендиректора ООО «Аэрокузбасс» Виктора Белозерова на это потребовалось бы около девяти месяцев и порядка 10 миллионов рублей. Сейчас в Таштаголе имеется аэродром с искусственной взлетно-посадочной полосой и перроном. Он используется для обслуживания воздушных судов, участвующих в поисково-спасательных операциях, эвакуации больных, тушении пожаров, ликвидации ледяных заторов во время паводка.