Журналисты узнали, как за решеткой живет Юрий Мовшин

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-16T09:58:30+03:00

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Журналисты федерального канала рассказали, как живет в тюрьме экс-начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин. Его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за ДТП с четырьмя погибшими.

Напомним, что 19 февраля Юрия Мовшина суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек. На четыре с половиной года бывшего начальника ГИБДД Кузбасса отправили в специальную колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов и силовиков в Нижнем Тагиле

По словам администрации колонии, Юрий Мовшин не конфликтный, в нарушениях режима не замечен. В колонии друзьями не обзавелся, замкнут. Дать интервью журналистов он не захотел.

– Я бы вот честно не хотел, чтобы мены даже показывали. Я не хотел бы по телевизору выступать. Меня столько напоказывали, что я просто не хочу. Там было все не так абсолютно, – ответил Мовшин журналистам канала «Россия». – Только два часа прошло с момента ДТП и уже везде объявили, что я виноват. И за три дня сделали экспертизу, что я виноват. А потом послали в Москву в МВД. Оттуда пришла экспертиза, что нет моей вины. Даже если бы я ехал 90 километров в час, до столкновения было бы не избежать, когда перед вами выезжает автомобиль.

Как отметил Мовшин, ему больной вспоминать об автокатастрофе, потому что на него было вылито много грязи.

Напомним, авария с участием экс-начальником областного ГИБДД Юрия Мовшина произошла 23 апреля 2016 года, на трассе Кемерово - Яшкино. Внедорожник Мовшина во время обгона столкнулся с иномаркой, которая поворачивала налево. В результате ДТП две женщины погибли на месте, еще две скончались в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Бывшего начальника Госавтоинспекции обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Расследование уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс. В июле этого года Верховный Суд решил, перенести рассмотрение уголовного дела в Абаканский городской суд Республики Хакасия.