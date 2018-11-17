2018-11-17T05:46:57+03:00
Общество

Из новокузнецкого аэропорта в Шерегеш запущен один автобус

Первый автобус отправился в рейс в 07:40
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации города НовокузнецкаФото: пресс-служба администрации города Новокузнецка
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Утром 17 ноября из аэропорта имени Волынова отправился первый автобус, который доставил пассажиров самолета прямо в Шерегеш.

Два автобусных рейса из аэропорта имени Волынова до популярного кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш были анонсированы еще в октябре. Шаттлы, рассчитанные на 45 человек, должны были отправляться в 06:20 и 07:40. Однако 17 ноября оказалось, что первый рейс отменен. И самый первый автобус, отправившийся в Шерегеш прямо из аэропорта, стартовал лишь в 07:40.

- Первый же рейс показал, что это направление будет пользоваться популярностью, - отметили в пресс-службе Управления по транспорту и связи города Новокузнецка. – С самолета в Шерегеш отправилось порядка 20 человек. Запуск второго автобуса запланирован на ближайшее время.

Напомним, автобус из аэропорта в Шерегеш отправляется в 07:40, время в пути составляет чуть более трех часов. По дороге он делает остановку на Новокузнецком автовокзале – в 08:30, а стоимость билета – 342 рубля. Вместимость автобуса - 45 человек.

Запланирован запуск автобуса из Таштагола в Новокузнецк, который будет проходить транзитом через Шерегеш. Из Таштагола он отправляется в 22:00, из Шерегеша – в 23:00.

Напомним, 17 ноября в Шерегешще состоится торжественное открытие нового горнолыжного сезона.

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