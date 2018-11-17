2018-11-17T06:22:44+03:00
Происшествия

Жительница Киселевска не смогла продать дом из-за наведенной порчи

Чтобы снять порчу, она отдала деньги и золото незнакомке
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница города Киселевска хотела продать свой дом, но вместо этого стала жертвой мошенницы.

64-летняя женщина решила продать свой дом. Чтобы поскорее нашелся покупатель, она подала объявление о продаже в газету. И уже совсем скоро к ней пришла покупательница. Незнакомка осмотрела дом и сказала, что хочет приобрести его. А потом посмотрела внимательно на хозяйку жилища и неожиданно заявила, что на хозяйку дома кто-то навел порчу. 64-летняя женщина поверила, что все случившиеся с ней неприятности – результат порчи, и расстроилась. А когда незнакомка предложила ей свою помощь, радостно согласилась.

Потенциальная покупательница принялась проводить манипуляции, чтобы подтвердить свои опасения насчет порчи. В обряде она использовала куриное яйцо и воду, которые потом почернели. Наверное, поэтому хозяйка дома так легко отдала незнакомке 1,5 тысячи рублей и золотую цепочку стоимостью порядка четырех тысяч рублей.

Конечно же, никакой порчи никто с женщины не снял, так же, как и не вернул деньги и золото. Поняв, что стала жертвой аферистки, хозяйка дома обратилась в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленницы. К слову, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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