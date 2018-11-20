2018-11-20T12:33:42+03:00
Происшествия

Следствие по делу «Зимней вишни» продлили до марта 2019 года

Об этом заявил представитель СК
Кирилл ЧАЩИН
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Расследование пожара продли до годаРасследование пожара продли до годаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Срок предварительного следствия по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлили до 25 марта 2019 года. Об этом в суде заявил представитель Следственного комитета.

Во вторник, 20 ноября, в Кемеровском областном суде проходило слушание по продлению ареста фигурантке уголовного дела Танзилии Комковой. Во время процесса следователь заявил о том, что срок предварительного следствия продлен до одного года – до 25 марта 2019 года.

– В настоящее момент уголовное дело находится в стадии предварительного следствия. Продлено до 1 года – до 25 марта 2019 года, – заявил следователь Григорий Краснов. – В настоящий момент проводятся следственные действия. Надо ознакомиться с заключением экспертиз, проводятся допросы свидетелей.

Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне и дыму погибли 60 человек, в большинство из которых дети. Расследованием случившего занимается центральный аппарат Следственного комитета. Настоящее время по делу проходил 15 фигурантов. Однако следователи ранее не исключали появление новых обвиняемых. Последний раз предварительное следствие было продлено до 25 декабря.

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