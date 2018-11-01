В деле «Зимней вишни» появились три новых фигуранта

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-01T12:06:50+03:00

Ранее по делу о пожаре было арестовано 12 фигуратов Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» появились три новых фигуранта. В четверг им преъявят обвинение, сообщил «Комсомольской правде» адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Малинин.

Как стало известно изданию, среди задержанных - бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, который является собственником «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский. Он руководил ККК с 2002 по 2008 годы, и реконструкция комбината прошла под его началом.

Вячеслав Вишневский / YouTube

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Вячеслав Вишневский проживает в Испании и может стать фигурантом уголовного дела о мартовском пожаре. Сегодня ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Заседание пройдет в Центральном районном суде Кемерова.

Также арестован сын экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса, которая сейчас находится в СИЗО, Эдуард Комков. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Третьим задержанным является предприниматель Никита Чередниченко, который ведет строительный бизнес. Он вместе с Артемом Комковым является учредителем ООО «СТРОЙГРУПП». Чередниченко могут предъявить обвинение по двум эпизодам взятки Комковой, считают юристы.

Таким образом, количество фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» увеличилось до 15.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.