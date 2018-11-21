Трансляция Бюджетного послания Сергея Цивилева пройдет на сайте «КП»

СЕГОДНЯ 05:30 2018-11-21T05:30:36+03:00

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В среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступит с Бюджетным посланием. Трансляция выступления главы региона будет проходить на сайте «Комсомольской правды-Кемерово».

Бюджетное послание губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева 2019.Прямая трансляция СТС-Кузбасс. Начало в 10-00 21.11.2019.

Напомним, что 21 ноября в Кемерове пройдет седьмая сессия Совета народных депутатов Кемеровской области. Депутаты будут рассматривать бюджетное послание губернатора и его отчет о результатах работы высшего исполнительного органа государственной власти региона.

Также в повестке значится рассмотрение закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», новый так называемый антипивной закон и другие вопросы.

Трансляция выступления губернатора будет проходить в сети, на сайте «КП», а также в эфире телеканала «Россия 24» и губернского телеканала «СТС-Кузбасс», прокопьевского кабельного канала «Про жизнь».