Штормовой ветер оборвал линии электропередач на юге Кузбасса

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-25T06:25:19+03:00

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В Кузбассе всю ночь бушевал штормовой ветер, который повредил линии электропередач. Больше всего пострадал юг области – Таштагольский, Новокузнецкий и Прокопьевский районы.

На 05.50 воскресенья энергетиками были обнаружены 10 сбоев в сети. Однако длительных отключений удалось избежать благодаря надежной работе противоаварийной автоматики и грамотным действиям оперативного персонала.

На 08.00 восстановительные работы велись в Новокузнецком, Прокопьевском, Таштагольском и Беловском районах. На местах работали 42 бригады из 120 человек и 43 единицы техники. Всего же для борьбы со стихией были готовы 522 человека и спецтехника компании «Кузбассэнерго – РЭС».

Напомним, накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду. Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Сети появилось видео, как ночной ветер сорвал с автомобиля обшивку. Кроме того, из-за сильной метели ночью для пассажирского транспорта была перекрыта автодорога Кузбасс – Новосибирск.