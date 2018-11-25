Синоптики рассказали, где прошлой ночью в Кузбассе был самый сильный ветер
Кузбасские синоптики рассказали, на какой территории области был самый сильный ветер минувшей ночью. Здесь порывы ветра достигали 29 метров в секунду.
Самый сильный ветер прошлой ночью был зафиксирован в Тисульском районе. На территорию обрушились порывы силой 29 метров в секунду. Стихия бушевала и в Кемерове – здесь было зафиксировано 27 метров в секунду.
При этом основной удар стихии пришелся на юг региона. В Новокузнецке ночью лил дождь, а жители Таштагольского района наблюдали грозу и град. Как минимум, в четырех районах области ветер оборвал линии электропередач и оставил население без электричества. Более 50 аварийных бригад работало в Таштагольском, Новокузнецком, Прокопьевском и Беловском районах.